وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران صباح السبت للقاء المسؤولين الايرانيين. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده السبت، أن وزير الخارجية العراقي التقى في طهران وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين سياسيين وأمنيين آخرين في الجمهورية الإسلامية.

وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال شهر شباط/فبراير الجاري. وكان حسين قد التقى خلال زيارته في 3 شباط/فبراير الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وعدد من المسؤولين الآخرين.

المصدر: ارنا