الأمريكيون: حصة السمنة 30% من الإصابات بفيروس كورونا

يعود سبب نحو 63% من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى السمنة والسكري والفشل القلبي ومرض ضغط الدم المرتفع.

أما حصة السمنة في ذلك فتشكل نسبة 30% تقريبا.

جاء ذلك في مقال نشره العلماء الأمريكيون في مجلة Journal of the American Heart Associaton.

وأظهرت البحوث التي أجروها أن السمنة والسكري والأمراض المزمنة للقلب والأوعية الدموية والتقدم في السن لها علاقة أكبر من عوامل أخرى في الإصابات الخطيرة بعدوى فيروس كورونا.

وقد درس البروفيسور في جامعة “تافتسا” الأمريكية، داريوش موزافاريان، وزملاؤه تقارير طبية خاصة بأمراض 907000 أمريكي خضعوا للعلاج في غرف العناية المركزة نتيجة إصابتهم بشكل خطير من “كوفيد – 19” في الفترة ما بين فبراير ونوفمبر عام 2020، فاتضح أن المصابين بالسمنة والسكري والفشل القلبي ومرض ضغط الدم المرتفع شكلوا نسبة 63% من هؤلاء.

ويعني ذلك أن حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا كانت أقل بـ352 ألف شخص لولا انتشار الأمراض المذكورة في الولايات المتحدة.

وأظهرت التقارير أن الفشل القلبي كان سببا لـ 12% من الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا. وتعود 20% منها إلى السكري و26 % إلى مرض الضغط المرتفع وتعود أكبر نسبة (30%) إلى السمنة.

وقال د. موزافاريان أن نتائج دراساتهم تشهد أن الأشخاص المصابين بالأمراض المذكورة بحاجة إلى التطعيم بالدرجة الأولى. وعلاوة على ذلك يجب عليهم تحسين نظامهم الغذائي للحد من خطر الإصابة بأشكال خطيرة من مرض “كوفيد – 19”

المصدر: تاس