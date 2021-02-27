منها السمك…أطعمة تحمي مرضى السكري من هشاشة العظام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 05:34

منها السمك…أطعمة تحمي مرضى السكري من هشاشة العظام

منذ 10 mins 27 February، 2021
Fish Food
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

حذرت الجمعية الألمانية لداء السكري من أن مرض السكري المزمن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة وضمور العظام.
ووفقا لموقع “فيستا باز” الطبي، أشارت الجمعية الألمانية إلى أن مرضى السكري يمكنهم تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام من خلال الالتزام بنظام غذائي سليم غني بالكالسيوم لتعويض ضمور العظام التدريجي، الذي يحدث بسبب المرض ومنع الإصابة بالهشاشة.
ويوصي الأطباء بدمج الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الخضروات والفواكه والمكسرات ومنتجات الألبان وفول الصويا، في النظام الغذائي لمرضى السكري.
كما يجب على مريض السكري أيضا إعادة شحن مخزون جسمه من فيتامين “د”، الذي يلعب دورا حيويا في صحة العظام، وذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية به، مثل الأسماك البحرية والبيض والمشروم وأعضاء الحيوانات الداخلية مثل الكبد، فضلا عن الحرص على التعرض لأشعة الشمس بانتظام، لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين “د”.
كما يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم والحفاظ على توازنها، عن طريق تناول الأدوية بانتظام لتخفيف التداعيات الصحية الخطيرة.

المصدر: سبوتنيك

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