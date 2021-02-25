العدو الاسرائيلي يحوّل احد الاسرى الى الاعتقال الاداري

حولت محكمة في كيان العدو الإسرائيلي الخميس القيادي في حركة “حماس” فازع صوافطة من محافظة طوباس شمال الضفة المحتلة، لملف الاعتقال الإداري بدون توجيه اي تهمة له مثبتة على أدلة دامغة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن “محكمة الاحتلال حولت القيادي صوافطة، للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر”.

وذكر المكتب ان “قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت القيادي صوافطة قبل يومين، بعد مداهمة منزله في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة”.

وصوافطة أسير محرر أمضى ما يزيد عن 18 عاماً في سجون العدو واعتقل أكثر من مرة من قبل أجهزة أمن السلطة، وهو شقيق الشهيد القسامي عاصم صوافطة.

المصدر: فلسطين اليوم