“تجمع العلماء” دعا للاسراع بتشكيل الحكومة

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الخميس إن “إبقاء الملف الحكومي جامدا دون أي حركة يجعل الجميع شركاء في الجريمة الكبرى الناتجة عن اللامبالاة في التعاطي مع قضايا الوطن”.

وأشار التجمع إلى أن “الوقت الذي ستتشكل فيه الحكومة بات مجهولا ولعلنا سنبقى بلا حكومة إلى انتهاء العهد أمام التعنت المتبادل”، ودعا “رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الى المتابعة التفصيلية للأوضاع والعمل وكأن الحكومة حكومة عادية، لأن مصالح المواطن هي مسؤوليتهم التي يجب عليهم القيام بها حتى تتشكل حكومة جديدة”.

كما دعا التجمع “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الاسراع في تشكيل الحكومة”، كذلك دعا “رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الى تفعيل مبادرته والقيام بسلسلة اتصالات مع كل من الطرفين المسؤولين عن تشكيل الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام