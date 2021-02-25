نتنياهو يناقش مع ولي عهد البحرين زيار محتملة للمنامة والملف النووي الإيراني

ناقش رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، هاتفياً مع ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة زيارة محتملة إلى المنامة عقب انتهاء إجراءات الإغلاق في الكيان الغاصب بسبب جائحة كوفيد-19. وأكد الطرفان على “أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات حول الملف النووي الإيراني”، حسب زعمهما.

وجاء في بيان صدر عن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه “أجرى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا تحدث اليوم مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وجدد ولي العهد دعوة نتنياهو لزيارة البحرين”. وأضاف البيان “كرر ولي العهد البحريني دعوته إلى رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة البحرين وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي الكورونا”.

وقال ولي عهد البحرين، بحسب البيان “إنه معني بالنظر في إمكانية انضمام البحرين إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في “إسرائيل” بمشاركة دول أخرى”. فيما أوضحت وكالة الأنباء البحرينية أن الطرفان “أكدا خلال المكالمة على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما في ذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة”، على حد تعبير البيان.

وبحث الطرفان أيضًا “مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”. وألغى نتنياهو ثلاث مرات زيارته التي كانت مقرّرة إلى الإمارات والبحرين، بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة في الكيان بسبب الجائحة.

المصدر: سبوتنيك