مصر تشير إلى “عيوب” في سد النهضة الإثيوبي وتكشف عن إجراءات ستتخذها

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن “كفاءة سد النهضة الإثيوبي 30% فقط، وإثيوبيا أنفقت تكلفة أكثر من اللازم”. وأوضح “الدليل 4 توربينات من السد لعدم الحاجة إليها، من بين 16 توربينا، لأنها غير قادرة على إنتاج الكهرباء، وإثيوبيا أنشأت 5 سدود ومصر وافقت عليها، وهناك أكثر من سد تم بناؤه على النيل الأزرق، ومصر لم تعترض”. وأضاف في حواره لجريدة “الوطن”، أن “ملء سد النهضة منتصف العام الماضي بـ5 مليارات متر مكعب، ما كان إلا شو إعلامى، ولو تأخر شهرا ما أثر على السودان، وكان خفف من الأضرار التي حدثت، فالتخزين أضر بالسودان مرتين”.

وعن الموقف السوداني، أشار إلى أن “لديهم حالة قلق، بعد الذي حدث العام الماضي، حينما شرعت إثيوبيا في ملء خزان السد دون إخطار السودان، التي فرغت سدودها، ومع توقف المطر، حدثت أزمة للسودان، ومياه الشرب قطعت عن الخرطوم، وحدثت مشكلات عديدة، وترسبات فى مجرى النهر”.

وفي الشهر التالي له، حدثت سيول ضخمة مع الفيضان، وهو ما تسبب فى مشكلة للسودان، ولو كان هناك تنسيق ما حدثت أزمة، خاصة أن ملء السد العام الماضي لم تستفد منه إثيوبيا، لأنه كان بغرض سياسي وليس له هدف فني. وأكد وزير الري حرص مصر على التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي، لأن الصراع ليس فى صالح أحد، لافتا إلى “شعوره بالقلق، ومن حق الجميع أن يقلق، ولكن القلق الصحي يحتاج إلى العمل بجد، واجتهاد ليس من جهة وزارة الري فقط، لكن الدولة كلها تعمل في هذا الملف”. وأوضح أن “أديس أبابا تسعى لملء 13.5 مليار متر مكعب العام الحالي، وننتظر تحركات جديدة، بعد تولي الكونغو رئاسة الاتحاد الإفريقي”.

المصدر: روسيا اليوم