روسيا بصدد إطلاق قمر صناعي بيولوجي جديد

باشر مركز “بروغريس” الروسي للصواريخ الفضائية بتصنيع القمر الصناعي الثاني من طراز “بيون – إم” الذي سيحمل الفئران إلى الفضاء.

وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي لمركز بروغريس أن مرافق المركز الإنتاجية بدأت في إنتاج الكبسولة التي ستعود إلى الأرض بالفئران وقسم الأجهزة للقمر الصناعي وبطارياته الشمسية.

وأضاف البيان أن المركز يشتري حاليا أجهزة إلكترونية وكمبيوترية سيزود بها القمر الصناعي البيولوجي الروسي. وقد وقع المركز اتفاقيات اختبار أجهزة القمر الصناعي.

يذكر أن “بيون” هي أسرة من الأقمار الصناعية الروسية المخصصة لإجراء البحوث البيولوجية ودراسة تأثير الأشعة الكونية وحالة انعدام الوزن على الكائنات الحية. وتعتبر الفئران مادة رئيسة للتجارب، مثل الذباب والنباتات والبكتيريا وغيرها.

جدير بالذكر أن مدير عام شركة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في أكتوبر الماضي عن نية روسيا بأن تطلق عام 2024 قمرا صناعيا بيولوجيا جديدا إلى ارتفاع 20 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض.

المصدر: تاس