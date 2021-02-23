التحكم المروري: تصادم بين شاحنة وسيارة داخل انفاق #المطار باتجاه #خلدة والاضرار مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 17:04

التحكم المروري: تصادم بين شاحنة وسيارة داخل انفاق #المطار باتجاه #خلدة والاضرار مادية

منذ 2 ساعة 23 February، 2021
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