ظريف: سننفذ حقوقنا وبدأنا باتخاذ بعض الاجراءات وان البرلمان اعطانا الحق في ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 10:56

ظريف: سننفذ حقوقنا وبدأنا باتخاذ بعض الاجراءات وان البرلمان اعطانا الحق في ذلك

منذ 6 mins 21 February، 2021
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