 وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: ايران  ليست بصدد صناعة الاسلحة النووية وعلى دول اوروبا ان تتصرف بشكل صحيح في مجال العلاقات الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 10:56

 وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: ايران  ليست بصدد صناعة الاسلحة النووية وعلى دول اوروبا ان تتصرف بشكل صحيح في مجال العلاقات الاقتصادية

منذ 13 mins 21 February، 2021
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