كشف تقرير صحي عن النظام الغذائي المناسب لكل شخص حسب نوع فصيلة دمه.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع “تايم ناو نيوز”، أن الأبحاث أثبتت أن مجموعات الدم المختلفة أكثر أو أقل عرضة للإصابة بأمراض وحالات مختلفة، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر أيضًا على رحلة إنقاص الوزن.

وأشار التقرير إلى أنه يُعتقد أن النظام الغذائي الذي يعتمد على فصيلة دمك قد يلعب دورًا مهمًا في إنقاص الوزن.

وبينت دراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن الأنظمة الغذائية المختلفة تعمل بشكل أفضل للأشخاص من نوع معين من الدم، مقارنة بأخرى، فيما أكدت دراسة أخرى نُشرت أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا معينًا لاحظوا تحسنًا في صحتهم، لكن هذه الفوائد كانت مستقلة عن فصيلة الدم.

ورغم عدم إثبات ذلك من خلال الدراسات، أكد التقرير أن البعض يعتقد أنه نظرا لارتباط فصيلة الدم بالأمراض، فإن عليهم استهلاك نظام غذائي وفقًا لفصيلة الدم، مشيرا إلى أنه يجب على الأشخاص الحاملين لفصيلة الدم من النوع “A”، الالتزام بنظام غذائي نباتي ومحاولة تضمين الأطعمة النقية والطازجة والعضوية في نظامهم الغذائي.

ونصح التقرير ينصح الأشخاص من فصيلة الدم “B” بتناول وجبات غنية بالخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان والبيض وبعض اللحوم، بما في ذلك الماعز ولحم الضأن، يجب تجنب الذرة والقمح والعدس والطماطم والفول السوداني وبذور السمسم والدجاج من قبل الأشخاص من فصيلة الدم هذه.

وعلى أصحاب فصيلة الدم “O” تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مع التركيز على تناول اللحوم والخضراوات والفواكه والأسماك ، ولكن يجب الحد من الحبوب والفاصوليا والبقوليات، فيما ينصح ذوي الدم من النوع “AB” بتناول منتجات الألبان والخضروات الورقية والمأكولات البحرية ،ويجب تجنب الكافيين والكحول وجميع اللحوم المدخنة أو المعالجة.

المصدر: سبوتنيك