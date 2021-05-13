خبيرة تغذية توضح النظام الغذائي الصحي بعد رمضان

قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح بشأن النظام الغذائي الصحي بعد شهر رمضان.

وقالت فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية، إنه من المهم الاستمرار على العادات الغذائية الصحية التي تم اكتسابها خلال شهر رمضان.

وضربت بعض الأمثلة لهذه العادات الغذائية كتقليل استهلاك المشروبات المنبهة والغازية والحد من استهلاك الأطعمة المملحة.

ودعت خبيرة التغذية إلى الاهتمام بشرب الماء وتناول طبق السلطة بشكل دائم.

وشددت فرح على أهمية تنظيم أوقات الوجبات والعودة تدريجيا إلى النظام الغذائي العادي السابق لشهر رمضان، وعدم المبالغة في الطعام من حيث الكمية والنوعية.

ونصحت استشاري التغذية بتناول وجبة إفطار خفيفة في أيام العيد، مشيرة إلى أن تناول وجبات ثقيلة خلال أيام العيد أحد الأخطاء الشائعة.

وحذرت من التركيز على تناول الحلوى المختلفة مثل الكعك والبسكويت، خاصة في صباح أول أيام العيد، موضحة أن ذلك قد يتسبب في إرباك الجهاز الهضمي.

المصدر: سبوتنيك