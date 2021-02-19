الخارجية الروسية: بحث موضوع تسليم الكوريل لليابان ممنوع بموجب دستورنا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موضوع تسليم تبعية جزر الكوريل إلى اليابان لا يمكن إدراجه في أجندة مفاوضات السلام بين البلدين لأن ذلك محظور بموجب الدستور الروسي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح عبر موقع “يوتيوب”، اليوم الخميس: “هذا لم يعد ممكنا بأي شكل من الأشكال حسب الدستور. لا يمكن مناقشة هذا الموضوع”.

وأضافت زاخاروفا: “نحن مستعدون للمفاوضات. ونخوضها بشكل دائم. لكنهم من جانبهم لا يتخلون عن زيادة التعاون مع الولايات المتحدة حول نشر منظومات الدفاع الصاروخي”.

المصدر: وكالات