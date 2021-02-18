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February 18 2021 - 19:34

وفد وزارة الصحة تفقد مركز الشمال الاستشفائي في زغرتا

منذ 16 mins 18 February، 2021
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

زار وفد من وزارة الصحة العامة ضم مستشار وزير الصحة ذو الفقار المولى، الدكتور طلال خليل وابو علي رضوان، مركز الشمال الاستشفائي في زغرتا (CHN) متفقدا القسم المستحدث للتلقيح ضد كورونا.
وجال الوفد برفقة رئيس مجلس الادارة المدير العام للمركز الدكتور سيزار باسيم واعضاء لجنة قسم التلقيح في المركز والطاقم الطبي والتمريضي المدرب للقيام بعملية التلقيح، مستمعا الى شروحات باسيم حول كيفية سير عملية التلقيح خطوة بخطوة.
ويضم القسم عيادات متخصصة حسب المواصفات المطلوبة لما فيه راحة المرضى وسلامتهم، ثماني غرف تلقيح، وبإشراف فريق طبي وتمريضي تم تدريبه لمدة أسبوع كامل بالتعاون مع شركة PFIZER ويعتمد التلقيح على أحدث البروتوكولات العلمية التي تراعي شروط ومراقبة اعطاء اللقاح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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