وفد وزارة الصحة تفقد مركز الشمال الاستشفائي في زغرتا

زار وفد من وزارة الصحة العامة ضم مستشار وزير الصحة ذو الفقار المولى، الدكتور طلال خليل وابو علي رضوان، مركز الشمال الاستشفائي في زغرتا (CHN) متفقدا القسم المستحدث للتلقيح ضد كورونا.

وجال الوفد برفقة رئيس مجلس الادارة المدير العام للمركز الدكتور سيزار باسيم واعضاء لجنة قسم التلقيح في المركز والطاقم الطبي والتمريضي المدرب للقيام بعملية التلقيح، مستمعا الى شروحات باسيم حول كيفية سير عملية التلقيح خطوة بخطوة.

ويضم القسم عيادات متخصصة حسب المواصفات المطلوبة لما فيه راحة المرضى وسلامتهم، ثماني غرف تلقيح، وبإشراف فريق طبي وتمريضي تم تدريبه لمدة أسبوع كامل بالتعاون مع شركة PFIZER ويعتمد التلقيح على أحدث البروتوكولات العلمية التي تراعي شروط ومراقبة اعطاء اللقاح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام