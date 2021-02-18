تراكم الثلوج وتشكل طبقات سميكة من الجليد في قرى راشيا وفرق الاشغال عملت على فتح الطرقات

شهدت قرى راشيا تراكم كميات اضافية من الثلوج ليل أمس وصباح اليوم، تجاوزت سماكتها في القرى الجبلية العالية الـ 80 سنتمترا، وتراوحت في باقي القرى بين 30 و60 سنتمترا. وعند الفجر والصباح، تشكلت طبقات سميكة من الجليد في ينطا وبكا وعين عطا وعيحا ولبايا.

ولليوم الثاني، تحركت فرق جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل في مراكز ينطا وعيحا وعين عطا لفتح الطرقات الرئيسة وتلك التي تربط بين القرى.

الحداد

وأفاد رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد ان “جرافات الاتحاد عملت لليوم الثاني، على فتح الطريق من راشيا الى باحة مستشفى راشيا الحكومي. كما فتحت الطرق التي تربط راشيا ببعض قرى الاتحاد لجهة بكيفا وعيحا وباتجاه شبعا وضهر الاحمر ومنطقة حاصبيا وصولا الى الطرقات المؤدية الى مراكز الجيش اللبناني شرق راشيا، بمؤازرة شرطة الإتحاد وآلياته التي واكبت فرق العمل”، مؤكدا ان “التنسيق قائم منذ بدء العاصفة، مع مرجعيات المنطقة وجهاز قائمقامية راشيا والأجهزة الأمنية وبلديات الاتحاد”.

سعد

بدوره، أوضح رئيس بلدية راشيا بالوكالة المهندس جو سعد أن “طواقم البلدية وعمال الصيانة يعملون منذ بدء العاصفة على فتح الطرق الداخلية في راشيا ونيو راشيا، بالتعاون مع الاتحاد وبالتنسيق مع فرق جرف الثلوج، ولا سيما الطريق الى المستشفى الحكومي وتلك المؤدية الى مراكز الصليب الأحمر والدفاع المدني والجيش وسرايا راشيا ومنطقة الحمرا، وأيضا الى منازل المرضى الذين تستدعي حالهم دخول المستشفى”.

وأشار الى ان “شبكة الكهرباء أصيبت بأعطال جسيمة أدت الى انقطاع التيار، بحيث بات الاعتماد الأساسي على كهرباء المولدات التابعة للبلدية والتي لحقت بها أيضا الأضرار”.

أضرار

كما طالت أضرار العاصفة بساتين الزيتون واللوزيات والخيم الزراعية البلاستيكية في البقاع الغربي وراشيا، وبعض مخيمات النازحين السوريين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام