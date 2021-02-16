الرئيس التركي: سنوسع عملياتنا ضد “الإرهابيين” بالمناطق التي تكثر فيها التهديدات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن بلاده ستوسع عملياتها العسكرية “في المناطق التي تكثر فيها التهديدات الإرهابية”، وذلك بعد أيام من إعلان انتهاء عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني بمنطقة غارا شمالي العراق. وقال أردوغان، في خطاب، “لقد سقطت غارا، وستتسع عملياتنا باتجاه المناطق التي تكثر فيها التهديدات”، مضيفا، “سنبقى في المناطق التي جعلناها آمنة بحسب ما يقتضي ذلك كي لا نتعرض لهجمات مشابهة”.

وعن إعدام عدد من الأتراك بالمنطقة، وهو الحادث الذي تتهم أنقرة حزب العمال بارتكابه، قال أردوغان، “حادثة غارا كشفت الوجه الحقيقي للذين يتعاونون مع التنظيم الإرهابي وامتداداته”، مضيفاً أن “نفاق الذين يدعمون المنظمة الإرهابية يفاقم غضبنا”. وتابع أن “حادثة غارا عززت فكرة تشكيل منطقة آمنة عبر حدودنا من أجل حماية شعبنا وبلدنا”، حسب قوله.

المصدر: سبوتنيك