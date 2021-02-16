الخارجية الإيرانية : لا صلة لنا بهجوم #أربيل ونرفض أي عمل يعرض أمن العراق للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2021 - 13:50

الخارجية الإيرانية : لا صلة لنا بهجوم #أربيل ونرفض أي عمل يعرض أمن العراق للخطر

منذ 41 mins 16 February، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات