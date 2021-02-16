الخارجية الإيرانية : لا صلة لنا بهجوم #أربيل ونرفض أي عمل يعرض أمن العراق للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 13:50
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث اليوم الساعة 20:30 بتوقيت بيروت بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
وزارة الصحة العامة: 44 وفاة بكورونا و1739 اصابة جديدة بفيروس كورونا من الفحوص التي أجريت يوم الأحد
أوجيرو تعلن أن كابلا بحريا سيشهد أعمال صيانة اليوم ولمدة قد تتجاوز 24 ساعة ما قد يتسبب باضطربات في شبكة الانترنت المحلية
مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي لسعد لحريري: خطابك تميز بخفة لا متناهية ولست أنت أو سواك من أوقف أو يوقف العد
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا صلة لنا بهجوم أربيل ونرفض أي عمل يعرّض أمن العراق للخطر
وزارة الحرب الأميركية: القاعدة الأميركية في أربيل استهدفت بـ14 صاروخا 4 منها أصابت مبان فيها
قيادة القوات الأميركية في العراق: إصابة 9 أميركيين في هجمات أربيل ومقتل أجنبي
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: نشعر بالغضب جراء الهجوم الصاروخي في أربيل بكردستان العراق
وزير الخارجية القطري يزور إيران حاملا رسالة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني الى الرئيس الإيراني
الخارجية القطرية: الرسالة التي حملها وزير الخارجية القطري تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها
مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة: ايران لم تخرج من الاتفاق النووي بل خفّضت تعهداتها بموجب المادة 36 منه
قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني: القوات الهندية والصينية ستنضم للمناورات الإيرانية الروسية لاحقا
المبعوث الروسي الى سورية: أرسلنا دعوات لشركائنا الأميركيين للمشاركة في مباحثات أستانا لكن للأسف رُفضت
رئيس حكومة العدو يقول إنه غير منزعج من عدم تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي جو بادين حتى اللحظة
رئيسة مجلس النواب الأميركي: الكونغرس سيشكّل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام مؤيدي "ترامب" الكبيتول
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: المفوضية ستطلق الاربعاء برنامجاً لدراسة النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا
النيابة الفرنسية تطلب فرض أحكام بالسجن بين 20 و30 عامًا بحق 3 أشخاص خططوا لتنفيذ اعتداء في باريس أواخر العام 2016
الدفاع الأفغانية: إطلاق 42 معتقلا في عملية استهدفت سجنا لطالبان بولاية بغلان شمال البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
سعر خام غرب تكساس الوسيط يتخطى 60 دولارا للبرميل بسبب مخاوف على العرض
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
روسيا تعلن تسجيلها أول اختبار في العالم للكشف عن السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد
إغلاق في كبرى مدن نيوزيلندا لمكافحة فيروس كورونا المتحور البريطاني
تراجع الاقتصاد الياباني المتضرر جرّاء وباء كورونا في 2020 لأول مرة منذ أكثر من عقد
تراجع حركة مطار دبي بنسبة 70 % في العام 2020 على خلفية فيروس كورونا
سعر خام غرب تكساس الوسيط يتخطى 60 دولارا للبرميل بسبب مخاوف على العرض
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الإيرانية : لا صلة لنا بهجوم #أربيل ونرفض أي عمل يعرض أمن العراق للخطر
منذ 41 mins
16 February، 2021
عاجل
هجوم أربيل
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