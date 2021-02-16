مصلحة الليطاني وجهت اخبارا الى التمييزية لتسرب عصارة معمل فرز النفايات في جب جنين الى الليطاني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 13:50

مصلحة الليطاني وجهت اخبارا الى التمييزية لتسرب عصارة معمل فرز النفايات في جب جنين الى الليطاني

منذ 55 mins 16 February، 2021
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لبنان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنها وجهت “اخبارا الى النيابة العامة التمييزية وكتبا الى كل من وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بخصوص تسرب العصارة الناتجة عن معمل فرز النفايات في جب جنين الى نهر الليطاني وسوء تشغيل وإدارة المعمل من قبل إحدى المؤسسات المكلفة تشغيل المعمل المذكور، حيث طالبت المصلحة بإجراء التحقيقات الفورية مع الجهة المشغلة نظرا لمخالفتها للشروط القانونية والبيئية وتحميل الجهات الإدارية المشرفة على المشروع المذكور المسؤولية عن التقصير في المراقبة والاشراف والذي نجم عنه اضرار بيئية وصحية جسيمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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