“تجمع العلماء”: لتشكيل حكومة تخرج لبنان من مأزقه

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الاثنين إن “المواطن بغض النظر عن انتمائه الطائفي والمذهبي بل والسياسي، بات لا يهمه سوى أن تتشكل حكومة تخرجه من مأزقه وتدير الأزمة”.

وأضاف لتجمع “من المستحيل الوصول إلى حكومة يكون مكون أساسي في البلد ممثلا بقوة في البرلمان خارج التشكيلة بغض النظر عن كونها حكومة مستقلين أو حكومة سياسيين”، وتابع “لا مانع من حكومة لا ثلث معطل فيها إلا أنه لا يمكن تهميش دور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التأليف وأن يكون لتياره السياسي الكبير في الطائفة المسيحية رأي في الحكومة وتأليفها”.

وطالب التجمع “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالخروج من دائرة المماحكة السياسية والعمل على تأليف حكومة سياسية تضم وزراء تسميهم القوى السياسية التي ستعطيها الثقة في البرلمان وبأن يراعي وحدة المعايير في التأليف وألا ينتظر موافقة الأميركي أو الفرنسي، بل اعتماد شعاره الذي يردده دائما لبنان أولا”، وتابع “إذا لم يستطع ذلك فليعتذر ويترك الأمر لغيره ممن يستطيع اتخاذ قرارات جريئة لمصلحة الوطن العليا لا مصلحة الآخرين من الخارج والداخل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام