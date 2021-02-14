القواس: هجوم الحريري على عون هو من باب ذر الرماد في العيون

اعتبر عضو القيادة القطرية مسؤول العلاقات السياسية لحزب البعث العربي الإشتراكي محمد شاكر القواس، في بيان، أن الرئيس سعد الحريري “يلعب بالبلاد والعباد ويقامر بواقعهم ومستقبلهم السياسي والإقتصادي، مراهنا على فتح أبواب المملكة العربية السعودية في وجهه وموافقتها على تأليفه الحكومة لإنقاذ لبنان من حصارها السياسي والإقتصادي”.

وأشار القواس الى أن “هجوم الحريري على رئيس الجمهورية واتهامه له بالتعطيل هو من باب ذر الرماد في العيون لتعمية الأبصار عن الأسباب الحقيقية لحجزه لموقع رئاسة الحكومة ولتجميد عملية تأليفها لإرتهانه للمملكة وبانتظار قرارها رهانه الأول والأخير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام