مصدر عسكري لمراسل المنار: المواجهات تقترب من مقر قيادة التحالف السعودي في مأرب ومقتل القيادي بتنظيم القاعدة ” محمد سالم الطيابي ” مع مرافقيه في المواجهات الجارية في محور العلم في مأرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2021 - 00:18

مصدر عسكري لمراسل المنار: المواجهات تقترب من مقر قيادة التحالف السعودي في مأرب ومقتل القيادي بتنظيم القاعدة ” محمد سالم الطيابي ” مع مرافقيه في المواجهات الجارية في محور العلم في مأرب

منذ 1 ساعة 13 February، 2021
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