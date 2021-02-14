مصدر عسكري لمراسل المنار: المواجهات تقترب من مقر قيادة التحالف السعودي في مأرب ومقتل القيادي بتنظيم القاعدة ” محمد سالم الطيابي ” مع مرافقيه في المواجهات الجارية في محور العلم في مأرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2021 - 00:18
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث الثلاثاء الساعة 20:30 بتوقيت بيروت بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
الصحة اللبنانية: تسجيل 46 حالة وفاة و2906 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مصادر متابعة لملف التأليف للمنار نعت نتائج لقاء عون - الحريري أي إمكانية لولادة حكومة قريباً
مصادر المنار: لقاء بعبدا الأخير لم يكن لقاء كسر جليد بقدر ما كان لقاءً قال في الحريري للفرنسيين "كارمتكم بهذه الزيارة"
مصادر المنار: المشكلة الحكومية في شكلها هي داخلية بامتياز لكن بالإبحار قليلا أبعد يظر بعدها الخارجي
وصول الدفعة الأولى المكونة من ما يقارب 28 ألف لقاح فايزر من بلجيكا الى لبنان
وزير الصحة حمد حسن: استطاعت الحكومة رغم كل التحديات تحقيق هذا الحلم باستيراد لقاحات فيروس كورونا
حمد حسن: لن ننسى السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي في مكافحة انتشار فيروس كورونا رغم وصول اللقاح
حسن: اللقاح سيصل الى كل مواطن لبناني من دون اعتبارات سياسية او طائفية وسيصل الى كل مقيم على الأرض اللبنانية
الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر: نأسف للأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المكلف في مقاربة ملف التشكيل
مجلس الشيوخ الأمريكي صوت لصالح عدم إدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد
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محمد علي الحوثي: الطيران المسير والصواريخ ستتوقف إذا أوقفت دول العدوان قصفها
الناطق الرسمي لانصار الله: دون خطوات عملية على الأرض تقود إلى سلام حقيقي فلا معنى لأي تصريحات مهما كانت إيجابية
الأمن اليمني يتمكن من ضبط خلية خطيرة تابعة لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء
الأمم المتحدة ترحب بإلغاء واشنطن تصنيف أنصار الله في اليمن وتأمل أن تسهم الأفعال الأمريكية بحل سياسي لإنهاء الصراع
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لدينا مخاوف عميقة بشأن طريقة إعلان منظمة الصحة تقريرها عن منشأ تفشي فيروس كورونا
وكالة الصحافة الفرنسية: خبراء منظمة الصحة العالمية يطلبون مزيداً من البيانات من الصين بشأن أولى الإصابات بفيروس كورونا
زلزال بقوة 7 درجات يهز فوكوشيما وانقطاع التيار الكهربائي عن 800 الف منزل في طوكيو و8 محافظات جراء الزلزال
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مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
مقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحاً إثر اشتباكات وانفجارات في أفغانستان
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين اثر تفجير سيارة يقودها انتحاري قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في العاصمة الصومالية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في ولاية بلخ شمالي أفغانستان خلال تدربهم على تصنيع عبوات ناسفة
مقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحاً إثر اشتباكات وانفجارات في أفغانستان
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين اثر تفجير سيارة يقودها انتحاري قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في العاصمة الصومالية
البيرو تسجل رقماً قياسياً من اصابات كورونا التي تستدعي دخول المستشفى
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مصدر عسكري لمراسل المنار: المواجهات تقترب من مقر قيادة التحالف السعودي في مأرب ومقتل القيادي بتنظيم القاعدة ” محمد سالم الطيابي ” مع مرافقيه في المواجهات الجارية في محور العلم في مأرب
منذ 1 ساعة
13 February، 2021
اليمن
مأرب
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