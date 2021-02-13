الصحة العامة: الدفعة الأولى من لقاح #فايرز المضاد الكورونا تصل اليوم إلى #بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 09:58

الصحة العامة: الدفعة الأولى من لقاح #فايرز المضاد الكورونا تصل اليوم إلى #بيروت

منذ 21 mins 13 February، 2021
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