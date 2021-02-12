ناسا تحذر من كويكب كبير “يقترب” من الأرض الشهر المقبل!

تحذر وكالة ناسا من أن عددا كبيرا من الكويكبات تتحرك قرب الأرض في الأيام والأسابيع المقبلة.

وفي 10 فبراير وحده، مر الكويكب 2021 CX البالغ طوله تسعة أمتار، قرب الأرض بالفعل على مسافة آمنة تبلغ 1.9 مليون كيلومتر.

وتبعته الصخور الفضائية، بما في ذلك 2019 YP5 بطول 119 مترا، و2008 DB (بطول 5 أمتار)، بعد فترة وجيزة على مسافة 3.1 مليون كم و5 ملايين كم على التوالي. وكذلك 2021 CE3 الذي مر قرب الكوكب على مسافة 7.3 مليون كم.

وبعد أقل من 24 ساعة، لإثبات أن الحجم لا يهم دائما عندما يتعلق الأمر بالتهديد الذي تشكله الصخور الفضائية، فإن الكويكب 2021 CU1 البالغ طوله ستة أمتار، يمر قرب الأرض على مسافة 605113 كم.

وكمرجع، يبلغ متوسط ​​المسافة بين الأرض والقمر زهاء 385000 كيلومتر.

وبعد فترة وجيزة، سيأتي كويكب 2021 CO البالغ طوله 32 مترا، بيننا وبين القمر على مسافة 345885 كم، وبسرعة 41 ألف كيلومتر في الساعة.

وحذرت وكالة ناسا من كويكب 2001 FO32 في مارس، ويقدر قطره في مكان ما بين 769 مترا و1.6 كم، ومن المتوقع أن يمر على مسافة مليوني كيلومتر من كوكبنا.

المصدر: روسيا اليوم