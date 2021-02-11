بايدن يجري أول اتصال مع الرئيس الصيني

لأول مرة منذ تنصيبه، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ليلة الخميس 11 شباط/فبراير.

وأفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض على موقعه الرسمي، بأن بايدن أكد خلال المحادثة مجددا الأولوية في حماية أمن وازدهار وصحة وحياة الشعب الأمريكي، إضافة إلى الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة.

علاوة على ذلك، شدد الرئيس الأمريكي على “قلقه الرئيس” بشأن قرارات بكين الاقتصادية فيما يتعلق بالوضع في هونغ كونغ وشينجيانغ والإجراءات المعقدة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بتايوان.

وتبادل الطرفان أيضا وجهات النظر حول مكافحة جائحة “كوفيد – 19″، فضلا عن التحديات المشتركة لأمن الصحة العالمي وتغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة.

المصدر: وكالات