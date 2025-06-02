الصين رفضت اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية

رفضت الصين اليوم مزاعم الولايات المتحدة بأنها انتهكت اتفاقا لخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وكانت بكين وواشنطن قد اتفقتا الشهر الماضي على خفض موقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين لمدة 90 يوما عقب محادثات بين كبار مسؤوليهما في جنيف.

لكن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لبرنامج “فوكس نيوز صنداي” :”بأن بكين تبطئ تنفيذ الاتفاق”.

وردت بكين اليوم بالقول :”إن واشنطن وجهت اتهاماتٍ زائفة واتهمت الصين خلافا للمعقول بانتهاك الاتفاق، وهو ما يتناقض بشكل خطير مع الحقائق”.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان :”إن الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات غير المعقولة”.

المصدر: فرانس براس