“الجهاد والجبهة الشعبية”: لإنهاء الانقسام ومواجهة مخططات التصفية وكل سياسات الاستيطان والتطبيع

أكدت حركتا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك الأربعاء على “ضرورة صوغ استراتيجية وطنية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين”.

وحيا البيان “شهداء الشعب الفلسطيني وأسراه البواسل”، وأكد “استمرار الجهود من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة المبنية على الشراكة الوطنية ومواجهة مخططات التصفية وكل سياسات التهويد والاستيطان والتطبيع عبر استراتيجية وطنية موحدة على أساس برنامج مقاوم”.

وشدد البيان على “ضرورة العمل لتعزيز صمود اللاجئين في جميع المخيمات في وجه المؤامرات التصفوية لاسيما التي تستهدف إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد رئيسي على نكبة ومعاناة شعبنا، كخطوة ممنهجة على طريق إنهاء قضية اللاجئين”.

وأشار البيان الى “أهمية تعزيز العمل المشترك والعلاقات الثنائية واستمرار التنسيق بين الجهاد والجبهة الشعبية في مختلف القضايا السياسية والميدانية وشئون اللاجئين، بما يُشكَل رافعة وطنية تعزز من حالة الإجماع الوطني والالتفاف المبدئي على القضايا الوطنية الثابتة، وبما يُسخر طاقات شعبنا في التصدي للاحتلال وأدواته”.

المصدر: فلسطين اليوم