الصحة الإيرانية: 61 وفاة جديدة بفيروس #كورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2021 - 14:02

الصحة الإيرانية: 61 وفاة جديدة بفيروس #كورونا خلال 24 ساعة

منذ 17 mins 10 February، 2021
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