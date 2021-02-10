مصر تعيد فتح معبر رفح مع قطاع غزة “لأجل غير مسمى”

أعلنت القاهرة، الثلاثاء، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لدعم المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتوجيهات من رئيس الدولة، عبد الفتاح السيسي.

وللمرة الأولى منذ سنوات، تمت إعادة فتح المعبر “لأجل غير مسمى”، بالتزامن مع استضافة العاصمة المصرية محادثات بين 15 فصيلا فلسطينيا على رأسها حركتا فتح وحماس، حول ترتيبات تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية هي الأولى منذ 15 عاما.

يذكر أن معبر رفح بات مغلقا منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد أن فتحته السلطات المصرية استثنائيا لمدة ثلاثة أيام.

ويوم الخميس الماضي، أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استغرابها من “معاناة” الفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح، داعية السلطات المصرية إلى “إعادة فتح المعبر كما كان سابقا”.

المصدر: فلسطين اليوم