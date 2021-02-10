الجيش: خروقات جوية من قبل طائرات إستطلاع وشراعية تابعة للعدو الإسرائيلي

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 08-02-2021 الساعة 9.15 ولغاية 09-02-2021 الساعة 1.10، تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعبدا، عاليه، بيروت وضواحيها، وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.”

كما أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانا ثانيا جاء فيه: “بتاريخ 09-02-2021 اعتبارا من الساعة 10.40 ولغاية الساعة 11.01 خرقت طائرتان شراعيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية مقابل بلدتي الوزاني والعديسة لمسافة أقصاها حوالى 200 مترا، ثم غادرتا الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة، وتجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام