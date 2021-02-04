تظاهرات ضد التطبيع مع العدو في الخرطوم | فيديو – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2021 - 13:12

تظاهرات ضد التطبيع مع العدو في الخرطوم | فيديو

منذ 54 mins 4 February، 2021
السودان - تقارير مصورة - عربي وإقليمي
 تواصلت امس في الخرطوم الوقفات الاحتجاجية الرافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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