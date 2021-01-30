فضل الله زار حسن وجرى البحث في الوضع الصحي بالجنوب

زار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله السبت وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن، وجرى عرض للوضع الصحي في الجنوب بشكل عام وفي قضاء بنت جبيل بشكل خاص.

وأشار فضل الله الى أنه عرض مع حسن “الخطوات المنجزة والإجراءات المشكورة، التي تقوم بها الوزارة، ودور المستشفيات وإدارات المستشفيات الحكومية ومسؤولياتها في التصدي لوباء كورونا، لأن القطاع الصحي اليوم في الخط الأمامي للحرب على كورونا”.

وتابع فضل الله “جرى التأكيد على أولوية قيام المستشفيات وبالأخص الحكومية منها بتحمل مسؤولياتها الانسانية والأخلاقية والقانونية وتفعيل دورها ورعايتها للمصابين، وإعطائها هذا الموضوع الأولوية لأن أعداد الوفيات في تزايد والحاجة إلى الرعاية الطبية تتطلب أعلى درجات تحمل المسؤولية”.

وقال فضل الله “في الوقت الذي يبذل الجسم الطبي جهودا وتضحيات كبيرة، فإننا نرى بعض الإدارات أو المختبرات تتلكأ أو تستغل الجائحة للتهرب من واجباتها أو لتحصيل الكسب المادي، خلافا للقانون وللمعايير الإنسانية”، ودعا “للإسراع في تجهيز مستشفى بيت ليف الحكومي”.

كذلك بحث فضل الله مع وزير الصحة في الطلب الذي تقدمت به بلدية بنت جبيل لاستيراد لقاحات كورونا، بالتعاون بينها وبين عدد من الخيرين من أبناء المدينة، وقد وعد الوزير حسن ببت الطلب بعد إنجاز الاجراءات القانونية التي تسمح للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام