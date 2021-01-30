قوى الأمن تعمم صورة نشال وسارق في بيروت وجبل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 15:16

قوى الأمن تعمم صورة نشال وسارق في بيروت وجبل لبنان

منذ 32 mins 30 January، 2021
قوى الأمن
لبنان

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي “إلحاقا ببلاغنا عن توقيف عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 19-1-2021، المدعو ع. ف. (مواليد العام 1991، لبناني)، وبالتوسع في التحقيق معه من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بتنفيذ أكثر من 20 عملية نشل في محافظتي بيروت وجبل لبنان، وبإقدامه على سرقة دراجات آلية وبطاريات عائدة لسيارات وبيعها.

لذلك، بناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في محلة الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على أحد الرقمين 451162-01 أو 453143-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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