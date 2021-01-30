روسيا: هناك خطر حقيقي ان تتحول أوروبا إلى ميدان للقوات الأمريكية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن خطوات الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها لم تترك أي فرصة للحفاظ على معاهدة “السماء المفتوحة”. وتابع “حاولنا إنقاذ المعاهدة، لكن شركاءنا لم يوافقوا على ذلك ولم يقدموا أدنى حد من الضمانات التي طلبناها”، ولفت الى أن “هناك خطرا حقيقيا حيث قد تتحول أوروبا إلى ميدان للقوات الأمريكية التي تسعى لردع روسيا”.

وقال غروشكو الجمعة “تحت ضربات الإدارة الأمريكية انتهت المعاهدة حول القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي كان ينظر إليها بمثابة حجر الزاوية للأمن الأوروبي، لأن الولايات المتحدة منعت حلفاءها من إبرام الاتفاقية حول تحديث هذه المعاهدة”.

وتابع غروشكو “ثم وجهت ضربة إلى معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأخيرا انسحبت من معاهدة السماء المفتوحة”، واضاف “يمكن للساسة من ذوي التفكير السليم في أوروبا وخارجها أن يعبروا فقط عن أسفهم لهذا القرار لأن جميع تلك الخطوات لم تؤد إلى تحسن الوضع الأمني، بل إلى ترديه”.

وقال غروشكو “الآن نرى في الجناح الشرقي للناتو إعادة نشر البنية الخاصة بالمواجهة والتي كانت طبيعية خلال فترة الحرب الباردة”، وأشار إلى أن “تغير الوضع الأمني يتطلب من روسيا اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية”.

المصدر: روسيا اليوم