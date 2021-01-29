غوتيريش يوجه دعوة لـ “إعادة ضبط” العلاقات الأمريكية الصينية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 03:04

غوتيريش يوجه دعوة لـ “إعادة ضبط” العلاقات الأمريكية الصينية

منذ 29 mins 29 January، 2021
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الامم المتحدة

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في “إعادة ضبط” العلاقات الأمريكية الصينية.

وأقر غوتيريش بأن الدولتين لديهما وجهتا نظر مختلفتان بشأن حقوق الإنسان، لكن عليهما العمل معا بشأن تغير المناخ.

وقال: “آمل أن نرى إعادة ضبط في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.. من الواضح أن هناك وجهتي نظر مختلفتين تماما بشأن حقوق الإنسان، وأنه لا مجال لاتفاق أو رؤية مشتركة بخصوص هذه القضية”.

وأضاف: “ثمة مجال أعتقد بأن فيه تقاربا متزايدا في المصالح، وأناشد الجانبين التحرك فيه سويا مع المجتمع الدولي بأسره، وهذا المجال هو العمل المناخي”.

المصدر: وكالة رويترز

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