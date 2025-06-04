عراقجي زار مرقد سيد شهداء الأمة : الشعب اللبناني سينتصر على العدو الصهيوني بفعل دماء الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2025 - 15:38

عراقجي زار مرقد سيد شهداء الأمة : الشعب اللبناني سينتصر على العدو الصهيوني بفعل دماء الشهداء

منذ 28 mins 4 June، 2025
عراقجي في مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان

اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال زيارته مرقد سيد شهداء الامة سماحة السيد حسن نصرالله ان” الشعب اللبناني سينتصر على العدو الصهيوني بفعل دماء الشهداء وان دم السيد نصرالله سيكون الضامن لهذا الانتصار”.

وكان في استقباله وفد من تجمع العلماء المسلمين ممثلين من المرقد الشريف وعضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار والنائب أمين شري، كما حضر 60 والد شهيد .

وغطّى الزيارةَ أكثرُ من 40 صحافياً يعملون في 25 وسيلة إعلامية ووكالة أنباء محلية وعربية ودولية.

عراقجي في مرقد سيد شهداء الامة

كما التقى عراقجي عائلة الشهيد نصرالله في بيروت .

 

المصدر: موقع المنار

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