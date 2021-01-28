اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد شرق رام الله قبل قليل(المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 02:26

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد شرق رام الله قبل قليل(المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 28 January، 2021
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