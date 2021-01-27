الصليب الاحمر عن أحداث طرابلس: نقل 35 اصابة الى مستشفيات المنطقة و67 مصابًا تم اسعافهم في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 23:12

الصليب الاحمر عن أحداث طرابلس: نقل 35 اصابة الى مستشفيات المنطقة و67 مصابًا تم اسعافهم في المكان

منذ 12 mins 27 January، 2021
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