الصليب الاحمر عن أحداث طرابلس: نقل 35 اصابة الى مستشفيات المنطقة و67 مصابًا تم اسعافهم في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 23:12
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وحدات من الجيش اللبناني تنتشر في ساحة النور في طرابلس والشوارع المحيطة
مراسل المنار: اطلاق نار كثيف شهده محيط سراي طرابلس بعدما حاول عدد من المحتجين اضرام النار عند مدخل قصر العدل
قوى الامن الداخلي: اصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة بعد القاء محتجين قنابل يدوية باتجاههم في طرابلس
قوى الامن الداخلي: القنابل التي اطلقت على العناصر الامنية في طرابلس هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية او مولوتوف
الصليب الاحمر: نقل 11 جريحا من ساعة النور في طرابلس الى المستشفيات واسعاف 63 مصابا في المكان
الجيش اللبناني: إصابة 31 عسكريا خلال تظاهرات طرابلس وتوقيف 5 أشخاص
وزيرة الدفاع زينة عكر دانت تعرض 31 عسكريا من الجيش لاصابات جراء الاعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة والمفرقعات
عكر: الجيش اللبناني والقوى الامنية حريصون على حماية المتظاهرين وحقهم بالتعبير السلمي وحق التنقل للمواطنين
جيش العدو الصهيوني يبدأ بتسليم "البقرات" التي سرقها يوم الاحد الماضي من الوزاني بجنوب لبنان
مراسل المنار: عملية التسليم جاءت بعد اتصالات وزيرة الدفاع وقيادة الجيش واللواء عباس ابراهيم مع اليونيفل
مراسل المنار: العدو أُجبر على إعادة البقرات وهناك رسائل وصلت للعدو بأن أرزاق اللبنانيين ليست سائبة
حكومة تصريف الأعمال تطلق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لن نألوا جهدا حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة من اللبنانيين في اقرب وقت
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: نحن بحاجة الى الصبر أياماً معدودة حتى نبدأ نلمس نتائج الإقفال
الوزير حمد حسن: لقاح كورونا سيكون مجانيا ونهدف لتحقيق مستويات عالية من التلقيح بالمجتمع تصل إلى 80 بالمئة خلال 2021
رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا: هدفنا تلقيح 5 ملايين ونصف مليون شخص والوصول إلى مناعة تحمي المجتمع ككل
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي: نحذر اللبنانيين من أن البدء بحملة التلقيح لا يعني الإستخفاف بالإجراءات الصحية
الصحة اللبنانية: تسجيل 76 حالة وفاة و3906 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أعطى توجيهاته بدفع جزء من مستحقات الضمان الاجتماعي
وزير الزراعة يوجه كتابا الى حاكم مصرف لبنان يطالبه بالإسراع في منح الموافقات لدعم القطاع الزراعي
حزب الله في منطقة البقاع يبادر الى رفع الثلوج عن طريق بلدة طفيل ويفك الحصار عن أهاليها
اصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في قرية كفرمالك شمال شرق رام الله
متحدث باسم القوات المسلحة الايرانية: اذا ارتكب الكيان الصهيوني ادنى خطأ فإن ايران ستسوي قواعده الصاروخية ومدنه بالتراب
الخارجية العراقية: أرسلنا رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
موسكو وواشنطن وافقتا على تمديد العمل بمعاهد ستارت 3 الجديدة للحد من الأسلحة النووية لمدة خمس سنوات
بايدن في اتصال مع بوتين: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتقدم نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين
الكرملين: بوتين أكد في اتصال هاتفي مع بايدن أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن يصب في مصلحة البلدين
وول ستريت جورنال: وزير الحرب الأميركي سيجري مراجعة لعديد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان
الرئيس الأميركي: يجب مواجهة العنصرية ونظريات تفوق العرق الأبيض لأن البلاد تواجه مستوى عميقا من عدم المساواة
الصليب الأحمر اللبناني يضع الرقم 1760 كخط ساخن لطلب أجهزة تنفس لمن هم بحاجة وفقا لتقرير الطبيب المختص
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصليب الاحمر عن أحداث طرابلس: نقل 35 اصابة الى مستشفيات المنطقة و67 مصابًا تم اسعافهم في المكان
منذ 12 mins
27 January، 2021
أحداث طرابلس
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