قوى الامن تحذر: اصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة والقنابل التي اطلقت عليهم يدوية حربية و ليست صوتية او مولوتوف

قالت قوى الأمن عبر “تويتر”: “ان القنابل التي اطلقت على العناصر هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية او مولوتوف مما ادى الى اصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة”.

وفي تغريدة ثانية قالت قوى الأمن:”بعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس ومحاولة الدخول من أكثر من جهة ورمي المولوتوف على العناصر و حرق وتضرر عدد من الآليات، نطلب منهم الإنسحاب فورا وعدم الدخول الى السراي حفاظا على سلامتهم، لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة”.

وفي تغريدة ثالثة قالت قوى الأمن:” ‏هناك اصرار لإقتحام السراي وقد جرى رمي قنابل على العناصر ما ادى الى جرح عدد منهم.

نحذر اننا سنتعامل مع المهاجمين بكل شدة وحزم، مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام