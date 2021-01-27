جونسون: لن يكون ممكناً إعادة فتح المدارس قبل 8 آذار/مارس

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه “لن يكون من الممكن إعادة فتح المدارس قبل الثامن من آذار/مارس المقبل”، مبينا أن “القرار النهائي سيعتمد على تحقيق أهداف التطعيم”. وقال جونسون في كلمة أمام مجلس العموم، إنه إذا تقرر فتح المدارس فسيتم إخطارهم بذلك قبل أسبوعين، مشيرا إلى أنه سيحدد “خارطة طريق” للخروج من الإغلاق في 22 شباط/فبراير، إذا لم تكن هناك متغيرات جديدة واستمر تقديم اللقاح كما هو مخطط.

كما أعلن عن فرض الحجر الصحي الإلزامي لبعض المسافرين من 22 دولة مصنفة ضمن “القائمة الحمراء”.

المصدر: روسيا اليوم