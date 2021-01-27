3 أسرى يدخلون أعواما جديدة بسجون العدو الاسرائيلي

يدخل الأربعاء ثلاثة أسرى فلسطينيين أعواما جديدة في الأسر داخل سجون العدو الإسرائيلي.

والاسرى هم:

الأسير ثائر أحمد علي حمايل (40 عاما) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن 25 عامًا، بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 18 عاما في سجون العدو.

الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد حداد (40 عاما) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عاما في سجون العدو.

الأسيرعلاء جمال حسن حنايشة (28 عاما) من مدينة جنين، المحكوم بالسجن 10 أعوام، بعد اعتقاله عام 2012، وأمضى تسعة أعوام في سجون العدو.

المصدر: فلسطين اليوم