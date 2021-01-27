غرفة التحكم المروري: قطع السير على طريق #ضهر_البيدر عند مفرق #فالوغا بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 10:44
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الشيخ قاسم: حزب الله بما يمثل من مقاومة هو جزء لا يتجزأ من إرادة اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الصهيوني للأرض اللبنانية
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بايدن في اتصال مع بوتين: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتقدم نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين
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وول ستريت جورنال: وزير الحرب الأميركي سيجري مراجعة لعديد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان
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رويترز: سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
الرئيس التونسي يعارض التعديل الحكومي الذي سيعرض على البرلمان معتبراً أن بعض الاسماء الجديدة تحوم حولها شبهات فساد
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وزير الخارجية الروسية: انعقاد لقاء "صيغة أستانا" المقبل في مدينة سوتشي الشهر المقبل
الصليب الأحمر اللبناني يضع الرقم 1760 كخط ساخن لطلب أجهزة تنفس لمن هم بحاجة وفقا لتقرير الطبيب المختص
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
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الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: قطع السير على طريق #ضهر_البيدر عند مفرق #فالوغا بالاتجاهين
منذ 1 ساعة
27 January، 2021
احوال الطرقات في لبنان
طريق ضهر البيدر
غرفة التحكم المروري
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