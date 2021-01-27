غرفة التحكم المروري: قطع السير على طريق #ضهر_البيدر عند مفرق #فالوغا بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 10:44

غرفة التحكم المروري: قطع السير على طريق #ضهر_البيدر عند مفرق #فالوغا بالاتجاهين

منذ 1 ساعة 27 January، 2021
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