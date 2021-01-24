تحذيرات من تدهور الاوضاع الصحية للاسرى بسجون العدو بسبب كورونا

حذر مكتب إعلام الأسرى الأحد من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المصابين بفيروس كورونا في قسم 8 بسجن ريمون الصهيوني.

وأكد المكتب أن “أوضاع الأسرى في قسم 8 بسجن ريمون صعبة للغاية ولا يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، حيث تمنع إدارة سجون الاحتلال توفير الفيتامينات والمدعمات الطبية اللازمة للأسرى المصابين بكورونا”.

وأشار المكتب إلى أن “إدارة سجون الاحتلال تفرض أجواء نفسية صعبة على الأسرى المصابين بكورونا”، وذكر أنه “تم نقل عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس الأسير القائد معمر الشحروري من طولكرم إلى قسم 8 بسجن ريمون بعد إصابته بفيروس كورونا”.

وناشد المكتب “المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل العاجل لضمان وصول العلاجات اللازمة للأسرى المصابين بفايروس كورونا، وعدم الاكتفاء بعزلهم”، وحمل “إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الأسرى في قسم 8 بسجن ريمون وكافة السجون”.

المصدر: فلسطين اليوم