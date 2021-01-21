حركة الأمة دانت تفجيرات بغداد الإرهابية

نددت حركة الأمة، في بيان، بـ “التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا بغداد وأمن واستقرار وسيادة بلاد الرافدين”، معربة عن “تضامنها مع الشعب العراقي الشقيق، ومع عوائل الضحايا والمصابين”.

ورأت ” في هذا العمل الإجرامي محاولة يائسة لتجديد نشاط وشباب المجموعات الإرهابية التكفيرية، وخصوصا “داعش”، للضغط على العراق وضرب أمنه واستقراره، وإعادة الفوضى إليه، وهي بشكل أو باخر وجه من أوجه العدوان الاستعماري الصهيوني الرجعي على الأمة، والذي يتجلى في الاعتداءات الصهيونية المستمرة على سورية، والتحركات الإرهابية في البادية، وفي الاحتلال الأميركي في منطقة “قسد”، بالإضافة إلى الانتهاكات الجوية الحربية الصهيونية المستمرة للأجواء اللبنانية، ناهيك عن العقوبات الأميركية التي توزع يمينا وشمالا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام