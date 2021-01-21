قوى الامن: إحباط عملية تهريب مازوت الى سوريا وضبط 4 شاحنات في مجدل عنجر

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي: “في إطار مكافحة عمليات تهريب مادة المازوت المدعوم من الداخل اللبناني إلى الأراضي السورية، كثفت شعبة المعلومات في قوى الأمنالداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية على المسالك التي تتم فيها هذه العمليات.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد أن توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام إحدى الشبكات بتهريب كميات من المادة المذكورة عبر طريقالمصنع، وذلك عن طريق شاحنات مزودة بخزانات إضافية مخصصة لهذه الغاية، تمكنت دوريات الشعبة بتاريخ 14/01/2021 من رصد أربع شاحنات في بلدة مجدل عنجر البقاعية، وضبطها وتوقيف وسائقيها، وهم كل من: م. م. (مواليد العام 1988، سوري)، م. ح. (مواليد العام1979، سوري)، ز. ج. (مواليد العام 1981، سوري) و أ. ش. (مواليد العام 1980، سوري).

وبنتيجة الكشف على الشاحنات المذكورة، تبين أن لكل منها خزانا إضافيا -غير الخزان المخصص أصلا للشاحنة – ممتلئ بمادة المازوت المهرب. وقد بلغ مجموع كميات المازوت المضبوطة زهاء 4300 ليتر.

وبالتحقيق مع السائقين، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تهريب المازوت إلى الأراضي السورية. وقد تم توقيفهم، وحجز الشاحنات، وضبط كميةالمازوت، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام