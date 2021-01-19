كركي: جميع مديريات ومكاتب الضمان ستعاود العمل اعتبارا من الأربعاء

دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي الثلاثاء “جميع مديريات ومكاتب الصندوق معاودة العمل اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق في 20 كانون الثاني 2021، وذلك في ظل الوضع الصحي الخطير والذي ينبىء بتمديد فترة الاقفال العام”.

وأكد كركي على “أهمية معالجة المعاملات الصحية وبخاصة معاملات الحالات الخاصة (السرطانية والمستعصية) من أجل الحؤول دون تراكمها وتأخير مستحقات المواطنين الذين يكادون لا يؤمنون قوت يومهم”، مشددا على “المواطنين عدم الحضور الى مكاتب الصندوق إلا في حالات الضرورة القصوى”، وتابع أن “الضمان الاجتماعي، إدارة ومستخدمين، على استعداد لتأمين خدماتهم ولكن يتوجب عليهم حسن تقدير الموقف”.

وطالب كركي “جميع المديرين ورؤساء المصالح والمكاتب تأمين المناوبة اللازمة بين المستخدمين لتلبية احتياجات المضمونين وأصحاب العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام