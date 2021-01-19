كركي: جميع مديريات ومكاتب الضمان ستعاود العمل اعتبارا من الأربعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 17:00

كركي: جميع مديريات ومكاتب الضمان ستعاود العمل اعتبارا من الأربعاء

منذ 15 mins 19 January، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي الثلاثاء “جميع مديريات ومكاتب الصندوق معاودة العمل اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق في 20 كانون الثاني 2021، وذلك في ظل الوضع الصحي الخطير والذي ينبىء بتمديد فترة الاقفال العام”.

وأكد كركي على “أهمية معالجة المعاملات الصحية وبخاصة معاملات الحالات الخاصة (السرطانية والمستعصية) من أجل الحؤول دون تراكمها وتأخير مستحقات المواطنين الذين يكادون لا يؤمنون قوت يومهم”، مشددا على “المواطنين عدم الحضور الى مكاتب الصندوق إلا في حالات الضرورة القصوى”، وتابع أن “الضمان الاجتماعي، إدارة ومستخدمين، على استعداد لتأمين خدماتهم ولكن يتوجب عليهم حسن تقدير الموقف”.

وطالب كركي “جميع المديرين ورؤساء المصالح والمكاتب تأمين المناوبة اللازمة بين المستخدمين لتلبية احتياجات المضمونين وأصحاب العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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