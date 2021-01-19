وزير الخارجية الإيراني: نؤكد في اليوم الأخير من رئاسة ترامب فشل سياسته المتهورة وضغوطه القصوى في تحقيق أهدافها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 13:16

وزير الخارجية الإيراني: نؤكد في اليوم الأخير من رئاسة ترامب فشل سياسته المتهورة وضغوطه القصوى في تحقيق أهدافها

منذ 1 ساعة 19 January، 2021
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