عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 19 كانون الثاني 2021

العناوين

الأخبار:

– طلاب لبنان «الطشّ» عالمياً!

– أوروبا تطالب لبنان بالتحقيق حول رياض سلامة مراسلة رسمية في عهدة النيابة العامة للتدقيق في مبلغ 400 مليون دولار

– «كورونا»: مؤشّر الوفيات إلى تصاعد… والجيش لـ«حماية» المستشفيات؟

– توصيات إسرائيلية (وإماراتية) إلى بايدن: عاقِب كل القطاع المصرفي اللبناني

– السلطة تستثمر في الانهيار: لا موازنة ولا رؤية اقتصادية!

– هل يلبّي الراعي الدعوة – الفخ إلى أبو ظبي؟

البناء:

– الديمقراطيّة الأميركيّة المأزومة: الـ”أف بي أي” تحقّق في ولاءات عناصر الحرس الوطنيّ

– اللواء إبراهيم يشغّل محرّكاته بين عون والحريري… هل يجتمعان السبت؟

– الرئيس برّي: متمسّكون بالمقاومة وحق العودة جوهر القضيّة الفلسطينيّة ولن يسقط

الديار:

– ارتفاعُ عداد الوفيات وعامٌ صعب… استراتيجيةٌ حكومية مربكة للمواجهة

– الحريري بعد جولته الاقليمية :اشاراتٌ خارجية متناقضة تشجعه على التريث

– الرئيس المكلف مستعدٌ لتجاوز “الاهانة الشخصية” وينتظر “فصل الملفات”؟

اللواء:

– انقباض لبناني: مَن يكبح “عنتريات الأقوياء”؟

– يأس فرنسي وانزعاج بطريركي وبعبدا متصلبة..

– ارتفاع غير مسبوق لضحايا الكورونا

الجمهورية:

– نجاح المصالحة بين الرئيسين مرتبط بــصفاء النيّات..

– الرئيس بري: نتعرّض للحصار

– “أسبوع المصالحة” : هل ينجح الوسطاء؟

النهار:

– متى يكسر العهد الأزمة الحكومية بمسار دستوري؟

الأنباء:

– لبنان ينوء تحت ثقل الوباء.. واستئناف التأليف عالقٌ على اتصالٍ من بعبدا

الاسرار

البناء

– قالت مصادر حقوقية إن بعض النقاش المرافق للأزمة الحكومية والحديث عن اعتبار المرجع الحاسم في مصير الحكومة هو مجلس النواب وليس الفيتو الرئاسي سيفتح الباب لتعديل دستوريّ يتمثل بالاحتكام الى مجلس النواب بنصاب الثلثين وإلزامية إحالة التشكيلة الحكوميّة إلى مجلس النواب بمهلة ثلاثة شهور.

– دعت مصادر إعلامية إلى متابعة ما ينشره ويكتبه عدد من العرب المؤيدين للسياسات الأميركيّة حول مستقبل أميركا وحجم القلق الذي يعبّرون عنه تجاه النموذج الأميركي وخوفهم من تراجع حجم الانخراط الأميركي في المواجهة مع محور المقاومة الذي تقوده “إسرائيل” وحكومات خليجية.

النهار

– يُنقل أنّ كبار مساعدي الرئيس الفرنسي في الملف اللبناني هم خارج باريس، ما يحمل دلالات على أنّ المبادرة الفرنسية دخلت في إجازة طويلة.

– لم تضبط العلاقة بين مرجع حكومي وآخر حزبي، وسط تساؤلات عن قطبة مخفية تدفع المرجع الحزبي إلى عدم التراجع عن موقفه.

– عُلم أنّ وسيطاً مسيحياً قد يتحرك في حال التُقطت أية إشارة إيجابية بين بيت الوسط ومعراب لمواجهة المرحلة معاً.

الجمهورية

– اقترب عضو في فريق متخصص من اتخاذ قراره بالتنحي عن ملف حسّاس قبل ان يتغير الجو المحيط بعمله.

– رجح مسؤول رسمي سابق أن يكون مرجعاً رئاسياً قد تعمّد إبراز موقف حاد له حيال قطب سياسي.

– سئل مرجع سياسي اذا ما كانت الأمور ستعود الى طبيعتها بين مرجعين فقال: “ما بقى محرزة”.

اللواء

– نصح مرجع شخصية نيابية تقف عند الخط الوسط، الاكتفاء بالاتصالات، من دون توريط نفسه بمواقف في الإعلام..

– سجلت ملاحظة قانونية بالغة الأهمية، وفحواها ضرورة الاشارة إلى الشركات الخاصة والرسمية في ما خص شركات إنتاج اللقاحات..

– تحدثت تقارير عن تلاعب فحوصات الـ PCR في أحد المناطق الحيوية، خارج العاصمة!

الأنباء

– تراجع واضح في تصريحات تيار سياسي وتنصّل من مضمون مؤتمر صحافي كاد يطيح بكل مساعي استحقاق وطني أساسي.

– غياب تام لملف مالي اقتصادي بتداعيات كارثية على الشعب اللبناني ما قد يؤدي الى انهيار اجتماعي اذا لم يعاد الى الواجهة من جديد.

المصدر: صحف