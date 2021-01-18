روسيا تبدأُ عمليات تطعيم جماعي للسكان

بدأت في روسيا عمليةُ التطعيم الجماعي ضدَ فيروس كورونا وستشملُ جميعَ فئاتِ السكان الراغبين بذلك.

وكانت عملياتُ التطعيمِ بدأت اواخرَ العامِ المنصرم وشملت العاملينَ في القطاع الطبي والمجالِ التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة. وفي الثالثَ عشرَ من الشهر الحالي أوعزَ الرئيسُ فلاديمير بوتين بالانتقال إلى التطعيم الشامل.

السلطاتُ الصحية الروسية قالت إنه يجبُ تنظيمُ التطعيمِ ضدَ كورونا بشكلٍ يسمحُ بتكوينِ المناعةِ الجماعيةِ لدى السكانِ مع بدايةِ الخريف، وذَكّرت أن التطعيمَ يمكنُ أن يغطيَ في السنةِ الأولى، 60 بالمئة من سكان روسيا.

المصدر: قناة المنار