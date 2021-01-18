خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار الاسبوع الماضي ضمن خانة الاستطلاعات “شارك برأيك” عدة استطلاعات رأي حول كورونا في لبنان وحول سياسات دونالد ترامب.



وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:

هل تتوقع قيام ترامب في آخر ايام عهده بعمل عدواني ضد ايران لإشعال حرب بهدف بقائه في السلطة؟

كلا (68%)

نعم (32%)

عدد المشاركين: 2689

تعتقد الغالبية من المستطلعين ان الرئيس الاميركي الذي تقترب ولايته من نهايتها لن يقدم على عمل عدواني ضد ايران بهدف اشعال حرب تبقيه في منصبه فترة اضافية. فيما يعتقد جزء معتبر من المستطلعين انه سيقدم على هكذا عمل. بالخلاصة فاغلب الرأي العام يستبعد ان يقدم ترامب على هكذا تهور هدفه البقاء في السلطة رغم انه بدا متمسكا جدا بها -واثبتت مواقفه والاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة ذلك-، وربما يعود ذلك الى التخوف من آثار هذه الحرب ونتائجها.

سبب التزايد الكبير بحالات كورونا في لبنان:

عدم اتخاذ اجراءات متعلقة بفترة الأعياد (93%)

زيادة طبيعية بحسب انتشار الفايروس (7%)

عدد المشاركين: 1441



هل انت مع قرار الاقفال العام الصارم في لبنان بعد الارتفاع الكبير بحالات كورونا في الاسبوعين الماضيين؟

نعم (84%)

كلا (16%)

عدد المشاركين: 1200

تعتقد الغالبية الكبرى من المستطلعين ان تزايد اعداد حالات كورونا في الفترة الاخيرة في لبنان بشكل غير مسبوق سببه عدم اتخاذ او تطبيق الاجراءات الاحترازية من الشعب او من الجهات المختصة في ما خص فترة الاعياد، التي بدا ان الاختلاط تزايد فيها بشكل واضح. وبالتالي يعتقد الاعم الاغلب من المستطلعين ايضا ان قرار الاقفال الصارم القائم حاليا هو ضروري لمواجهة تزايد هذه الاعداد فلا حل غيره في ظل هذا الوضع وفي ظل وصول المستشفيات الى وضع عدم القدرة على استيعاب الاعداد.